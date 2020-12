Contagi in calo, ma altri 499 morti. Il presidente dei medici: “Possiamo ancora evitare la terza ondata” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Calano nettamente i Contagi nel bollettino Covid odierno. Sono 12.756 i casi positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Protezione civile.? Le vittime sono 499. Sono 118.475 i tamponi effettuati per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, oltre 30 mila in meno di ieri. Il tasso di positività è del 10,8%, in aumento dello 0,8% rispetto a ieri. Sono 3.320 i pazienti in terapia intensiva in Italia per il Covid-19, in calo di 25 unità rispetto a ieri. Gli ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore sono stati 152, secondo i dati del ministero della Salute. I ricoverati nei reparti ordinari sono 29.653, in calo di 428 unità rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono 677.542 persone (-26.557 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Calano nettamente inel bollettino Covid odierno. Sono 12.756 i casi positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Protezione civile.? Le vittime sono 499. Sono 118.475 i tamponi effettuati per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, oltre 30 mila in meno di ieri. Il tasso di positività è del 10,8%, in aumento dello 0,8% rispetto a ieri. Sono 3.320 i pazienti in terapia intensiva in Italia per il Covid-19, indi 25 unità rispetto a ieri. Gli ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore sono stati 152, secondo i dati del ministero della Salute. I ricoverati nei reparti ordinari sono 29.653, indi 428 unità rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono 677.542 persone (-26.557 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi ...

