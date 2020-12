«Constantine» | il film che impazza su Netflix | ma resta un disastro

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) L'effetto disulla top 10si spiega solo con l'effetto che Keanu Reeves ha sulla gente e sui suoi fan. Nonostante vanti 8 nomination ai Razzie Awards (una, del 2005, come il peggior attore degli ultimi 25 anni destinata a essere smentita nel 2020 in cui sarebbe figurato il quarto tra i 25 migliori interpreti del XXI° secolo), Keanu Reeves è il divo attualmente circondato dalle maggiori attese. In questi giorni sbarca nel videogame Cyberpunk 2077, sta continuando, nei limiti del possibile le riprese di Matrix 4 ed è pronto a tornare anche in John Wick 4, senza contare che il 2020 ha visto la luce della sua reunion con Alex Winter in Bill & Ted Face the Music, seguito di una commedia fanta-demenziale cult del 1989. In pratica, l'attore si è rimesso così tanto in gioco dopo la resurrezione della sua carriera con John Wick ...