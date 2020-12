Consorzio Mozzarella di Bufala, iscrizioni anche da India e Israele al corso per casari (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ha preso il via la quarta edizione del corso per diventare casari, promosso dalla Scuola di formazione lattiero casearia del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala campana Dop, in collaborazione con il gruppo FormaMentis. Per garantire il rispetto di tutte le disposizioni delle autorità in tema di contrasto al Covid19, per la prima volta le lezioni si terranno on line, grazie all’utilizzo di una piattaforma tecnologica che garantirà i collegamenti con tutti gli studenti. L’obiettivo è creare tra i giovani le figure-chiave del comparto, per rendere sempre più moderno il settore. Sold out il nuovo anno di studi: è stato infatti raggiunto il tetto previsto di 20 studenti, provenienti sia dall’Italia che dall’estero. In particolare, tra gli iscritti del 2020 c’è un giovane proveniente da ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ha preso il via la quarta edizione delper diventare, promosso dalla Scuola di formazione lattiero casearia deldi Tuteladicampana Dop, in collaborazione con il gruppo FormaMentis. Per garantire il rispetto di tutte le disposizioni delle autorità in tema di contrasto al Covid19, per la prima volta le lezioni si terranno on line, grazie all’utilizzo di una piattaforma tecnologica che garantirà i collegamenti con tutti gli studenti. L’obiettivo è creare tra i giovani le figure-chiave del comparto, per rendere sempre più moderno il settore. Sold out il nuovo anno di studi: è stato infatti raggiunto il tetto previsto di 20 studenti, provenienti sia dall’Italia che dall’estero. In particolare, tra gli iscritti del 2020 c’è un giovane proveniente da ...

Ha preso il via la quarta edizione del corso per diventare casari, promosso dalla Scuola di formazione lattiero casearia del Consorzio di Tutela Mozzarella di bufala campana Dop, in collaborazione con ...

