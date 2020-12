Consiglio europeo, le comunicazione di Conte e il dibattito in Senato: la diretta (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Le comunicazione di Giuseppe Conte in Senato in vista del prossimo Consiglio europeo e il dibattito in Aula. La diretta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ledi Giuseppeinin vista del prossimoe ilin Aula. La. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Montecitorio : 314 favorevoli, 239 contrari. La Camera approva la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del Presidente de… - LegaSalvini : #MES, BORGHI SMASCHERA GUALTIERI - Marcozanni86 : @andreaugolini90 @borghi_claudio Giusto per chiarire di cosa stiano parlando: il semestre europeo non è il semestre… - casto_lorenzo : RT @FDI_Parlamento: @DelmastroAndrea @zucconideputato ?? M5S = MES ?? Protesta di #Fratelliditalia in aula alla Camera dopo il voto sulle ris… - MPenikas : FQ: Consiglio europeo, le comunicazione di Conte e il dibattito in Senato: la diretta -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio europeo Consiglio europeo, le comunicazioni di Conte al Parlamento Governo Mes: iniziate comunicazioni Conte al Senato

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Sono iniziate nell'aula del Senato le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, in vista ...

Street Art, il consiglio regionale Lazio approva la proposta di legge

"Oggi il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge di cui sono stata promotrice su “Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street Art”.

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Sono iniziate nell'aula del Senato le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, in vista ..."Oggi il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge di cui sono stata promotrice su “Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street Art”.