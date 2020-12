Confintesa “Per il Governo la salute conta meno della parità di genere”

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “La saga del Recovery fund ormai sta assumendo aspetti che hanno dell’incredibile. Senza nulla togliere all’importanza per l’Italia di arrivare ad una realedi genere in tutti i campi, Istituzioni e politica compresa, non si capisce come nella suddivisione dei 209 miliardi di euro che dovrebbero arrivare dal Recovery Fund, per la vocedi Genere ci sono 17 miliardi mentre per laci sono solo 9 miliardi”. Lo afferma in una nota Domenico Amato, segretario generale diSanità, in merito alle notizie che stanno arrivando relativamente alla suddivisione per settore dei fondi del Recovery Fund.“Negli ultimi 10 anni – continua il leader sindacale – nel nostro Paese sono stati tagliati 37 miliardi per la sanità pubblica con una perdita notevole di posti letto che si è fatta ...