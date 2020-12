Conferenza stampa Pioli: «Ibrahimovic sta recuperando, Leao disponibile» (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro lo Sparta Praga. Le sue parole Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro lo Sparta Praga. Le sue parole. TURNOVER – «Solo da fuori si può pensare che qualcuno non sia un attore principale del nostro momento e del nostro lavoro. Le partite sono tante, non possono giocare tutti gli stessi minuti. Domani ci sarà spazio per chi è sceso meno in campo. Sono sicuro che si faranno trovare pronti perché sono tutti ottimi giocatori e ottimi professionisti». IBRA – «Ibrahimovic sta bene, sta recuperando dal suo infortunio. Passo dopo passo vediamo dove ci porterà». FORMA – «Secondo me a 100 è impossibile ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Stefano, allenatore del Milan, ha parlato inalla vigilia della gara contro lo Sparta Praga. Le sue parole Stefano, allenatore del Milan, ha parlato inalla vigilia della gara contro lo Sparta Praga. Le sue parole. TURNOVER – «Solo da fuori si può pensare che qualcuno non sia un attore principale del nostro momento e del nostro lavoro. Le partite sono tante, non possono giocare tutti gli stessi minuti. Domani ci sarà spazio per chi è sceso meno in campo. Sono sicuro che si faranno trovare pronti perché sono tutti ottimi giocatori e ottimi professionisti». IBRA – «sta bene, stadal suo infortunio. Passo dopo passo vediamo dove ci porterà». FORMA – «Secondo me a 100 è impossibile ...

