Conferenza stampa Mayoral: «Il mio ruolo? Voglio giocare, non mi importa dove»

Borja Mayoral ha parlato alla vigilia di CSKA Sofia-Roma

Borja Mayoral, attaccante della Roma, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro il CSKA Sofia.

RUOLO – «Preferisco giocare, è uguale il sistema di gioco. Mi sento a mio agio con diversi sistemi e posso adattarmi a diversi moduli. L'anno scorso ad esempio ho giocato a due punte».

TITOLARE – «Spero sempre di partire titolare, affronto le partite con questa mentalità. Se poi non parto dall'inizio cerco di sfruttare le occasioni che mi dà il mister e dare il massimo quando vengo inserito».

Diversi gli argomenti trattati: da Insigne, a Fabian, a Zielinski alla sua esperienza da quando è a Napoli.

L'attaccante spagnolo alla vigilia della sfida col Cska Sofia: "Sono a mio agio sia da centravanti che da seconda punta. Qui mi trovo bene e voglio migliorare"

Diversi gli argomenti trattati: da Insigne, a Fabian, a Zielinski alla sua esperienza da quando è a Napoli. E sulla firma del contratto dice: "Fatevi i c...i vostri!" ...L'attaccante spagnolo alla vigilia della sfida col Cska Sofia: "Sono a mio agio sia da centravanti che da seconda punta. Qui mi trovo bene e voglio migliorare" ...