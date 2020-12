Conferenza stampa Gattuso: «Domani il primo obiettivo, Insigne molto maturato» (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Rino Gattuso parla alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Sparta Praga. Ecco le dichiarazioni del tecnico del Napoli Rino Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Real Sociedad. QUALIFICAZIONE – «Certo, sì, dal primo giorno del sorteggio sapevamo che era difficile, tutte organizzate. Il Rijeka la meno forte ha creato difficoltà a tutti, l’AZ e la Real Sociedad hanno rose competitive. L’AZ con gli stessi giocatori tranne uno ceduto ha perso lo Scudetto a 4 giornate dalla fine per differenza reti, la Real Sociedad ha fatto benissimo, quest’anno è ancora imbattuto in campionato, sono squadre molto forti. Domani ci giochiamo il primo obiettivo, speriamo di vedere un grande ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Rinoparla alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Sparta Praga. Ecco le dichiarazioni del tecnico del Napoli Rino, tecnico del Napoli, ha parlato inalla vigilia di Napoli-Real Sociedad. QUALIFICAZIONE – «Certo, sì, dalgiorno del sorteggio sapevamo che era difficile, tutte organizzate. Il Rijeka la meno forte ha creato difficoltà a tutti, l’AZ e la Real Sociedad hanno rose competitive. L’AZ con gli stessi giocatori tranne uno ceduto ha perso lo Scudetto a 4 giornate dalla fine per differenza reti, la Real Sociedad ha fatto benissimo, quest’anno è ancora imbattuto in campionato, sono squadreforti.ci giochiamo il, speriamo di vedere un grande ...

