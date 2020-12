Conferenza stampa Castillejo: «Saelemaekers? Siamo al Milan, c’è concorrenza» (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Samu Castillejo sta trovando la sua dimensione in Europa League quest’anno lasciando il campo a Saelemaekers in campionato. Le sue parole Samu Castillejo ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League contro lo Sparta Praga. Le sue parole. Saelemaekers – «Siamo il Milan, qui c’è giustamente concorrenza e ci sta. Individualmente ti fa crescere di più. Non c’è partita più importante della prossima gara, testa a domani. Abbiamo cominciato bene la stagione ma dobbiamo continuare così se vogliamo perseguire i nostri obiettivi». concorrenza – «C’è concorrenza, ci sono ottimi giocatori. Lavoriamo tutti per colpire il mister, alla fine è lui a fare le scelte. Domani affronteremo una ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Samusta trovando la sua dimensione in Europa League quest’anno lasciando il campo ain campionato. Le sue parole Samuha parlato inalla vigilia della gara di Europa League contro lo Sparta Praga. Le sue parole.– «il, qui c’è giustamentee ci sta. Individualmente ti fa crescere di più. Non c’è partita più importante della prossima gara, testa a domani. Abbiamo cominciato bene la stagione ma dobbiamo continuare così se vogliamo perseguire i nostri obiettivi».– «C’è, ci sono ottimi giocatori. Lavoriamo tutti per colpire il mister, alla fine è lui a fare le scelte. Domani affronteremo una ...

