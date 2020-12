Conegliano-Fenerbahce | data | orario | diretta tv e streaming volley Champions League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) La A. Carraro Imocosfida laOpet Istanbul: eccoe come vedere intv eil match della Pool B dellafemminile. Le ragazze di coach Santarelli chiudono questa prima “bolla” del Gruppo B incontrando la fortissima compagine turca sul campo di casa del PalaVerde. L’appuntamento è per giovedì 10 dicembre alle ore 20:30. La partita sarà visibile intv su Sky Sport Collection e inper gli abbonati su Sky Go, oltre che in chiaro su Rai Sport (e insu RaiPlay). Inoltre, Sportface.it vi offrirà unatestuale aggiornata minuto per minuto per non ...