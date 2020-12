Comune Roma: nuova ordinanza orari attività commerciali fino al 6 gennaio (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma – È in vigore da oggi, 9 dicembre, e fino al 6 gennaio 2021, la nuova ordinanza firmata dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, per disciplinare gli orari di apertura delle attivita’ commerciali, artigianali e produttive. Cosi’ in un comunicato il Comune di Roma. “Dopo un confronto con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli interessi del commercio, abbiamo voluto adottare un provvedimento che garantisse una maggiore flessibilita’ degli orari di apertura nel periodo delle festivita’ natalizie per venire incontro sia ai commercianti che ai clienti. Abbiamo infatti previsto solo due fasce orarie di apertura al pubblico in base alla tipologia di attivita’ e la ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 9 dicembre 2020)– È in vigore da oggi, 9 dicembre, eal 62021, lafirmata dalla sindaca di, Virginia Raggi, per disciplinare glidi apertura delle attivita’, artigianali e produttive. Cosi’ in un comunicato ildi. “Dopo un confronto con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli interessi del commercio, abbiamo voluto adottare un provvedimento che garantisse una maggiore flessibilita’ deglidi apertura nel periodo delle festivita’ natalizie per venire incontro sia ai commercianti che ai clienti. Abbiamo infatti previsto solo due fascee di apertura al pubblico in base alla tipologia di attivita’ e la ...

Roma : #Spelacchio a Piazza Venezia, #alberi luminosi in ogni #Municipio di #Roma, presepi, video-mapping, proiezioni, ins… - francescoseghez : Leggo ora degli spostamenti vietati tra comuni (magari di 1.000 abitanti e confinanti) ma consentiti nello stesso c… - GassmanGassmann : Visto che staremo tutti a casa,soprattutto dopo le 22,il comune di Roma,potrà finalmente approfittarne per riparare… - romatoday : Coronavirus, gli orari dei negozi cambiano per le feste. L'ordinanza del Comune di Roma - Roma : #AnelloVerde: Open Webinar ??, nuovo incontro aperto a cittadini ??????????? e realtà territoriali. Oggi dalle ore 16 al… -