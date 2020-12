Comunali Milano, Cecchi Paone con Beppe Sala: “Giusto anche per il nuovo corso” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA – “Sono molto contento della ricandidatura di Beppe Sala, e lo appoggerò pubblicamente”. Alessandro Cecchi Paone, popolare giornalista e conduttore televisivo, raggiunto dalla ‘Dire’, esprime tutta la propria soddisfazione per la decisione assunta lunedì dall’attuale sindaco milanese di correre per il secondo mandato. Leggi su dire (Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA – “Sono molto contento della ricandidatura di Beppe Sala, e lo appoggerò pubblicamente”. Alessandro Cecchi Paone, popolare giornalista e conduttore televisivo, raggiunto dalla ‘Dire’, esprime tutta la propria soddisfazione per la decisione assunta lunedì dall’attuale sindaco milanese di correre per il secondo mandato.

