Coldiretti Campania: Covid, il decreto del Governo per Natale porterà alla rovina 700 agriturismi della regione (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La decisione di impedire gli spostamenti tra i comuni, senza alcuna distinzione nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno colpisce duramente le 700 strutture agrituristiche della regione Campania, che sono principalmente situate in piccoli centri rurali con una clientela proveniente dalle grandi città e dai paesi limitrofi. È quanto denuncia la Coldiretti regionale nel sottolineare la necessità di “adeguare le misure dell’ultimo Dpcm per le feste di fine anno, al fine di evitare di favorire gli assembramenti in città con lo stop agli spostamenti nelle campagne”. “La possibilità per le strutture della ristorazione di rimanere aperti a pranzo durante le festività a pranzo è vanificata – sottolinea Coldiretti Campania – dai limiti agli spostamenti ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La decisione di impedire gli spostamenti tra i comuni, senza alcuna distinzione nei giorni di, Santo Stefano e Capodanno colpisce duramente le 700 strutture agrituristiche, che sono principalmente situate in piccoli centri rurali con una clientela proveniente dalle grandi città e dai paesi limitrofi. È quanto denuncia laregionale nel sottolineare la necessità di “adeguare le misure dell’ultimo Dpcm per le feste di fine anno, al fine di evitare di favorire gli assembramenti in città con lo stop agli spostamenti nelle campagne”. “La possibilità per le struttureristorazione di rimanere aperti a pranzo durante le festività a pranzo è vanificata – sottolinea– dai limiti agli spostamenti ...

beneventoapp : DPCM: COLDIRETTI CAMPANIA, 700 AGRITURISMI KO A NATALE IN PICCOLI COMUNI: La decisione di impedire gli spostamenti… - NTR24 : Coldiretti Campania, 700 agriturismi ko a Natale in piccoli comuni - bassairpinia : DPCM: COLDIRETTI CAMPANIA, 700 AGRITURISMI KO A NATALE IN PICCOLI COMUNI - - irpinia24 : Dpcm: coldiretti Campania, 700 agriturismi ko a natale in piccoli comuni - TV7Benevento : DPCM: COLDIRETTI CAMPANIA, 700 AGRITURISMI KO A NATALE IN PICCOLI COMUNI... -

Ultime Notizie dalla rete : Coldiretti Campania Coldiretti Campania: Covid, il decreto del Governo per Natale porterà alla rovina 700 agriturismi della regione Il Denaro Coldiretti Campania: Covid, il decreto del Governo per Natale porterà alla rovina 700 agriturismi della regione

La decisione di impedire gli spostamenti tra i comuni, senza alcuna distinzione nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno colpisce duramente le 700 strutture agrituristiche della regione Campani ...

Maltempo, Coldiretti: a dicembre 12 eventi estremi al giorno

Sale il conto dei danni nelle città e nelle campagne provocati da un mese di dicembre segnato fino ad ora lungo la Penisola da ben 12 eventi estremi al giorno tra nevicate abbondanti, valanghe, grandi ...

La decisione di impedire gli spostamenti tra i comuni, senza alcuna distinzione nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno colpisce duramente le 700 strutture agrituristiche della regione Campani ...Sale il conto dei danni nelle città e nelle campagne provocati da un mese di dicembre segnato fino ad ora lungo la Penisola da ben 12 eventi estremi al giorno tra nevicate abbondanti, valanghe, grandi ...