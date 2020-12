Cobra Kai 3: il trailer dei nuovi episodi in arrivo su Netflix (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Gli episodi di Cobra Kai 3 saranno disponibili su Netflix dall'8 gennaio 2021 e il trailer regala le prime sequenze del nuovo capitolo della storia. Cobra Kai 3 arriverà su Netflix l'8 gennaio e online è stato condiviso il trailer che svela un'inaspettata collaborazione. La situazione dei giovani protagonisti è infatti particolarmente complicata e i due ex rivali protagonisti di Karate Kid sembrano pronti a unire le forze per aiutare i giovani, tra riabilitazione in ospedale, allenamenti e lezioni di vita. La serie Cobra Kai, che ha già ottenuto il rinnovo per una quarta stagione, è stata ideata come sequel dei film di Karate Kid - Per vincere domani e riporta sugli schermi Johnny Lawrence, il personaggio interpretato dall'attore William Zabka, e il suo ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 9 dicembre 2020) GlidiKai 3 saranno disponibili sudall'8 gennaio 2021 e ilregala le prime sequenze del nuovo capitolo della storia.Kai 3 arriverà sul'8 gennaio e online è stato condiviso ilche svela un'inaspettata collaborazione. La situazione dei giovani protagonisti è infatti particolarmente complicata e i due ex rivali protagonisti di Karate Kid sembrano pronti a unire le forze per aiutare i giovani, tra riabilitazione in ospedale, allenamenti e lezioni di vita. La serieKai, che ha già ottenuto il rinnovo per una quarta stagione, è stata ideata come sequel dei film di Karate Kid - Per vincere domani e riporta sugli schermi Johnny Lawrence, il personaggio interpretato dall'attore William Zabka, e il suo ...

