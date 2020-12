Claudio Baglioni rifatto? Il cantante rompe il silenzio (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il noto cantautore, musicista e conduttore televisivo italiano torna sotto i riflettori dando la risposta a una domanda che in molti gli hanno posto nel corso degli anni: Claudio Baglioni ha subito interventi di chirurgia estetica? Il messaggio a Dagospia A riportare in auge l’interrogativo su questo argomento è stata un’intervista che il cantante ha rilasciato a Paolo Giordano, giornalista de Il Giornale, dove Baglioni ha detto: “La vita mi ha cucito così” ed è stata proprio questa frase ad esser stata ripresa da Dagospia. Claudio Baglioni, divertito dall’ironia,ha deciso di raccontarsi in merito ai ritocchini chirurgici con una lettera indirizzata a Dagospia. Le parole del cantautore: “Premesso che mai mi permetterei di cucire la bocca a un calembour, per di più riuscito ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il noto cantautore, musicista e conduttore televisivo italiano torna sotto i riflettori dando la risposta a una domanda che in molti gli hanno posto nel corso degli anni:ha subito interventi di chirurgia estetica? Il messaggio a Dagospia A riportare in auge l’interrogativo su questo argomento è stata un’intervista che ilha rilasciato a Paolo Giordano, giornalista de Il Giornale, doveha detto: “La vita mi ha cucito così” ed è stata proprio questa frase ad esser stata ripresa da Dagospia., divertito dall’ironia,ha deciso di raccontarsi in merito ai ritocchini chirurgici con una lettera indirizzata a Dagospia. Le parole del cantautore: “Premesso che mai mi permetterei di cucire la bocca a un calembour, per di più riuscito ...

ClaudioBaglioni : Claudio Baglioni in un'intervista esclusiva su Tv Sorrisi e Canzoni in edicola martedì 8 dicembre.… - ClaudioBaglioni : Stasera alle ore 21.00 CLAUDIO BAGLIONI presenterà in anteprima il suo nuovo album “In questa storia che è la mia”… - ClaudioBaglioni : IN QUESTA STORIA CHE È LA MIA il nuovo album di Claudio Baglioni dal 4 dicembre in tutti i negozi di dischi e pe… - venusjmini : @tsvkino Scherzavo, intendevo Claudio Baglioni oppa - CivitaAlessia : 5 artisti 5 moots: -Claudio Baglioni -Bruno Mars -Liam Gallagher -Ultimo -Marco Masini (Sempre troppo pochi sol… -