Clarice | il teaser della serie sequel de Il Silenzio degli Innocenti | a febbraio su CBS

Leggi su dituttounpop

(Di mercoledì 9 dicembre 2020), iltrailerde Ilsul personaggio diSterling, in arrivo asu CBS.è uno dei progetti più attesinuova stagione televisiva in chiaro, e le motivazioni sono scontate. Usa un franchise molto conosciuto, quello de Il, di cui è considerato un, e CBS, il canale che ha ordinato la, ha annunciato che debutterà l’11, nello slot delle 22:00 del giovedì.è prodotta da Alex Kurtzman e Jenny Lumet e prenderà il posto del passaggio in ...