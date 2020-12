Claire Rosinkranz, fuori l’ep BeVerly Hills BoYfRiEnd (Remixes) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La cantautrice rappresentante della Generazione Z, Claire Rosinkranz ha pubblicato il suo nuovo EP, contenente quattro tracce, “BeVerly Hills BoYfRiEnd (Remixes)” che vede le collaborazioni di artisti affermati, come Jeremy Zucker, Rakeem Miles, ROLE MODEL e Hauskey. L’uscita del nuovo progetto discografico è stata annunciata con la pubblicazione, in anteprima su The Zane Lowe Show su Apple Music 1 Radio, del remix di “BeVerly Hills BoYfRiEnd” feat. ROLE MODEL. Per ascoltare l’ep: https://island.lnk.to/BHBoYfRiEndEPPer ascoltare il singolo: https://island.lnk.to/BeVerlyHillsBoYfRiEnd A soli 16 anni, Claire ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La cantautrice rappresentante della Generazione Z,ha pubblicato il suo nuovo EP, contenente quattro tracce, “)” che vede le collaborazioni di artisti affermati, come Jeremy Zucker, Rakeem Miles, ROLE MODEL e Hauskey. L’uscita del nuovo progetto discografico è stata annunciata con la pubblicazione, in anteprima su The Zane Lowe Show su Apple Music 1 Radio, del remix di “” feat. ROLE MODEL. Per ascoltare: https://island.lnk.to/BHEPPer ascoltare il singolo: https://island.lnk.to/A soli 16 anni,...

