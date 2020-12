Civitanova-Tours oggi: orario, tv, streaming, programma Champions League volley (Di mercoledì 9 dicembre 2020) oggi mercoledì 9 dicembre (ore 20.30) si gioca Civitanova-Tours, match valido per la fase a gironi della Champions League 2020-2021 di volley maschile. La Lube scenderà in campo per affrontare i padroni di casa nella “bolla” creata in Francia e partirà con tutti i favori del pronostico. gli ultimi Campioni d’Europa andranno a caccia di una vittoria che sembra essere già preannunciata, anche se non dovranno comunque sottovalutare l’avversario, allenatore dall’ex Hubert Henno. Dopo l’avvincente derby vinto contro Perugia giocato ieri sera, i ragazzi di Fefé De Giorgi sanno che non possono sbagliare e devono assolutamente portare a casa il successo per continuare a inseguire la qualificazione ai quarti di finale. Civitanova concluderà questa sera la propria avventura in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 dicembre 2020)mercoledì 9 dicembre (ore 20.30) si gioca, match valido per la fase a gironi della2020-2021 dimaschile. La Lube scenderà in campo per affrontare i padroni di casa nella “bolla” creata in Francia e partirà con tutti i favori del pronostico. gli ultimi Campioni d’Europa andranno a caccia di una vittoria che sembra essere già preannunciata, anche se non dovranno comunque sottovalutare l’avversario, allenatore dall’ex Hubert Henno. Dopo l’avvincente derby vinto contro Perugia giocato ieri sera, i ragazzi di Fefé De Giorgi sanno che non possono sbagliare e devono assolutamente portare a casa il successo per continuare a inseguire la qualificazione ai quarti di finale.concluderà questa sera la propria avventura in ...

