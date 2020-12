Cittadella-Spal: probabili formazioni, quote e in tv (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sabato 12 dicembre allo Stadio Pier Cesare Tombolato, si svolgerà il match Cittadella-Spal valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18.00. Cittadella-Spal, come si presentano le quadre? La squadra di casa reduce dalla sconfitta sul campo della Salernitana, si trova in 7° posizione a pari merito con Chievo e Monza con 14 punti. Nelle ultime cinque gare collezionato 1 vittoria, 3 sconfitte e 1 pareggio. La Spal invece, a seguito della vittoria decisiva contro il Pisa si trova in 2° posizione con 21 punti ad un passo dalla vetta. Nelle ultime partite si è aggiudicata 5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Dove vedere la partita La partita del campionato di Serie B, si giocherà il 12 dicembre presso lo Stadio Pier Cesare ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sabato 12 dicembre allo Stadio Pier Cesare Tombolato, si svolgerà il matchvalido per l’undicesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18.00., come si presentano le quadre? La squadra di casa reduce dalla sconfitta sul campo della Salernitana, si trova in 7° posizione a pari merito con Chievo e Monza con 14 punti. Nelle ultime cinque gare collezionato 1 vittoria, 3 sconfitte e 1 pareggio. Lainvece, a seguito della vittoria decisiva contro il Pisa si trova in 2° posizione con 21 punti ad un passo dalla vetta. Nelle ultime partite si è aggiudicata 5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Dove vedere la partita La partita del campionato di Serie B, si giocherà il 12 dicembre presso lo Stadio Pier Cesare ...

Il doppio ex, ferrarese, un lungo percorso spallino, la storica promozione in B con i veneti. Il suo è uno sguardo privilegiato sulla partitissima in programma sabato al "Tombolato"

Il doppio ex, ferrarese, un lungo percorso spallino, la storica promozione in B con i veneti. Il suo è uno sguardo privilegiato sulla partitissima in programma sabato al "Tombolato" ...Da Janni fino all'attuale tecnico, sono otto gli allenatori che possono vantare una serie di almeno cinque giornate senza gol subiti