Chiusura Scuole, L’Opinione di Suor Anna Monia Alfieri: Emergenza Gestita Male (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ospite a “Quarta Repubblica”, su Rete 4, Suor Anna Monia Alfieri parla della situazione in cui versa la scuola italiana. In merito alle Scuole chiuse, afferma: “Si tratta di uno scandalo, la scuola è chiusa causa covid-19 perché il sistema scolastico italiano aveva già di per sé dei limiti. Spendere 300 milioni per i banchi Leggi su youreduaction (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ospite a “Quarta Repubblica”, su Rete 4,parla della situazione in cui versa la scuola italiana. In merito allechiuse, afferma: “Si tratta di uno scandalo, la scuola è chiusa causa covid-19 perché il sistema scolastico italiano aveva già di per sé dei limiti. Spendere 300 milioni per i banchi

AnsaPuglia : Covid: Lopalco, studio dimostra efficacia chiusura scuole. Assessore Puglia cita studio su misure 'non farmacologic… - AntonioAle57 : @OpencovidM in Puglia oggi un balzo spaventoso, hanno fatto pochissimi tampon, poco + di 2800, casi 900 e rotti, 33… - Luigi_Sette : Non solo Lancet, anche Nature pubblica un articolo che mostra che la chiusura delle scuole è il secondo metodo più… - immediatonet : #Covid, Lopalco cita studio Nature: “Le due misure più efficaci sono la riduzione dei raggruppamenti e chiusura scu… - immediatonet : Covid, Lopalco cita studio Nature: “Le due misure più efficaci sono la riduzione dei raggruppamenti e chiusura scuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiusura Scuole Chiusura scuole, Catalano (Pd) replica a “Noi Campani” NTR24 Chiusa la scuola dell’infanzia di Ovindoli, si torna in classe il 14 dicembre

Ovindoli - Il Sindaco di Ovindoli, Simone Angelosante, attraverso l'ordinanza n. 6/2020, ha disposto la proroga della sospensione delle lezioni ...

Covid-19. Pochi contagi nelle scuole inglesi, ma la realtà è più complessa di quanto sembri

È stato appena pubblicato uno studio su Lancet Infectious Diseases che valuta l’impatto della riapertura delle scuole in Inghilterra sulla diffusione del virus Sars-Cov-2. Il risultato dell’indagine è ...

Ovindoli - Il Sindaco di Ovindoli, Simone Angelosante, attraverso l'ordinanza n. 6/2020, ha disposto la proroga della sospensione delle lezioni ...È stato appena pubblicato uno studio su Lancet Infectious Diseases che valuta l’impatto della riapertura delle scuole in Inghilterra sulla diffusione del virus Sars-Cov-2. Il risultato dell’indagine è ...