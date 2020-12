(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Secondo anticipo dell’ undicesima giornata di Serie B ed è una sfida dal sapore nostalgico quella che vede di fronte. Da una parte i gialloblu di Aglietti, partiti benissimo in questo torneo ma usciti sconfitti dai primi due scontri diretti della stagione; dall’altra i granata di Toscano, tornati in B dopo 6 anni e InfoBetting: Scommesse Sportive e

marafioti206 : @comuntwist80 Stasera no c'è Chievo-Reggina,forza Regginaaaa - SSportNetwork : Chievo: Semper; Mogos, Rigione, Gigliotti, Cotali; Garritano, Viviani, Palmiero, Canotto; Margiotta, De Luca Reggin… - infobetting : Chievo-Reggina (venerdì 11 dicembre, ore 21): formazioni ufficiali, quote, pronostici - marafioti206 : @delinquentweet Meglio Chievo-Reggina,sempre forza Reggina - sportface2016 : #SerieB | Formazioni ufficiali #ChievoReggina -

Ultime Notizie dalla rete : Chievo Reggina

Venezia-Monza è cruciale per i brianzoli, in ritardo Il Chievo con la Reggina ha l’occasione per avvicinarsi alle zone alte ...ChievoVerona (4-4-2): Semper; Mogos, Rigione, Gigliotti,Cotali; Canotto, Viviani, Palmiero, Garritano; De Luca, Margiotta. A disposizione: Seculin, Leverbe, Zuelli, Renzetti, Di Noia, Grubac, Pvlev, D ...