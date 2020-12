Chiara Ferragni | il significato delle scarpe scelte per la cerimonia dell’Ambrogino d’oro

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Siamo molto onorati, speriamo di fare sempre di più per la città di Milano e l’Italia in generale”. Così– abito nero erosse – ringrazia per aver ricevuto, insieme al marito Fedez, l’Ambrogino. “Una bella celebrazione di tanti personaggi che hanno dimostrato senso civico in questo periodo”, aggiunge il cantante prima di lasciare Palazzo Marino dopo aver ricevuto il riconoscimento dalle mani del sindaco di Milano Giuseppe Sala. La coppia è stata premiata tra i migliori cittadini del capoluogo lombardo in segno di riconoscenza per la raccolta fondi che aveva permesso di raccogliere oltre tre milioni di euro per un reparto anti-Covid dell’ospedale San Raffaele.“A questo risultato straordinario si aggiunge l’impegno come volontari dell’iniziativa ‘Milano Aiuta’. Preparando la spesa e ...