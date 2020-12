Chiara Ferragni e Fedez, la telefonata di elogi di Silvio Berlusconi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo Giuseppe Conte, un altro personaggio di spicco della politica italiana ha telefonato a Chiara Ferragni e Federico Lucia, in arte Fedez. Si tratta dell’ex premier Silvio Berlusconi, che ha voluto complimentarsi personalmente con la coppia per l’Ambrogino d’Oro, che gli è stato conferito pochi giorni fa: «È il massimo riconoscimento che viene tributato a chi illustra Milano, la mia città», scrive il fondatore di Forza Italia.? Leggi su vanityfair (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo Giuseppe Conte, un altro personaggio di spicco della politica italiana ha telefonato a Chiara Ferragni e Federico Lucia, in arte Fedez. Si tratta dell’ex premier Silvio Berlusconi, che ha voluto complimentarsi personalmente con la coppia per l’Ambrogino d’Oro, che gli è stato conferito pochi giorni fa: «È il massimo riconoscimento che viene tributato a chi illustra Milano, la mia città», scrive il fondatore di Forza Italia.?

