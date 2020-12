Chi sono i deputati M5S che hanno votato no alla risoluzione di maggioranza sul MES (Di mercoledì 9 dicembre 2020) sono 13 i deputati di M5s che hanno votato “no” alla risoluzione di maggioranza stamani in Aula alla Camera, a cui vanno aggiunti altri 9 deputati che non hanno preso parte al voto. Emerge dai tabulati di Montecitorio. I “no” sono stati espressi da Fabio Berardini, Pino Cabras, Andrea Colletti, Emanuela Corda, Jessica Costanzo, Carlo Ugo De Girolamo, Francesco Forciniti, Paolo GIuliodori, Mara Lapia, Alvise Maniero, Francesco Sapia, Arianna Spessotto, Andrea Vallascas. isultano invece non aver partecipato al voto Francesco Berti, Antonio Del Monaco, Mirella Emiliozzi, Giulia Grillo, Antonio Lombardo, Raphael Raduzzi, Cristian Romaniello, Leda Volpi. Durante le dichiarazioni di voto, ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020)13 idi M5s che“no”distamani in AulaCamera, a cui vanno aggiunti altri 9che nonpreso parte al voto. Emerge dai tabulati di Montecitorio. I “no”stati espressi da Fabio Berardini, Pino Cabras, Andrea Colletti, Emanuela Corda, Jessica Costanzo, Carlo Ugo De Girolamo, Francesco Forciniti, Paolo GIuliodori, Mara Lapia, Alvise Maniero, Francesco Sapia, Arianna Spessotto, Andrea Vscas. isultano invece non aver partecipato al voto Francesco Berti, Antonio Del Monaco, Mirella Emiliozzi, Giulia Grillo, Antonio Lombardo, Raphael Raduzzi, Cristian Romaniello, Leda Volpi. Durante le dichiarazioni di voto, ...

