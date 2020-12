Chi sono i deputati M5s che hanno votato contro la riforma del Mes (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I deputati M5s che alla Camera hanno votato contro la risoluzione di maggioranza sulla riforma del Mes sono in tutto 13. Sei deputati – Andrea Colletti, Francesco Forciniti, Pino Cabras, Fabio Berardini, Mara Lapia e Alvise Maniero – sono intervenuti in Aula della Camera dichiarando pubblicamente il voto in dissenso dal gruppo. sono risultati contrari anche i deputati pentastellati Emanuela Corda, Jessica Costanzo, Carlo Ugo De Girolamo, Giulio Dori, Francesco Sapia, Arianna Spessotto e Andrea Vallascas. leggi anche l’articolo —> Il doppio gioco del PD sul Recovery Plan potrebbe costare il posto a Conte «Non si può dire votiamo sì perché poi voteremo no. Il vostro parlare sia sì sì, no no, il di più viene da ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) IM5s che alla Camerala risoluzione di maggioranza sulladel Mesin tutto 13. Sei– Andrea Colletti, Francesco Forciniti, Pino Cabras, Fabio Berardini, Mara Lapia e Alvise Maniero –intervenuti in Aula della Camera dichiarando pubblicamente il voto in dissenso dal gruppo.risultati contrari anche ipentastellati Emanuela Corda, Jessica Costanzo, Carlo Ugo De Girolamo, Giulio Dori, Francesco Sapia, Arianna Spessotto e Andrea Vallascas. leggi anche l’articolo —> Il doppio gioco del PD sul Recovery Plan potrebbe costare il posto a Conte «Non si può dire votiamo sì perché poi voteremo no. Il vostro parlare sia sì sì, no no, il di più viene da ...

reportrai3 : Dentro Forza Nuova, per i giovanissimi la gerarchie e le regole sono ferree. Chi sgarra è sottoposto a un rituale p… - berlusconi : Mi sono complimentato con Chiara Ferragni e Fedez per l’Ambrogino d’oro, massimo riconoscimento che viene tributato… - NicolaPorro : Sul #Mes sapete come la penso. Ma apprezzo la coerenza e la fermezza del leghista @borghi_claudio. Soprattutto se l… - francesco201423 : RT @Luca_Fantuzzi: @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT @FilippoScerra È un voto per modificare il MES in senso fortemente peggiorativo da parte di… - armandoluongo10 : RT @solosumisura: ora sto tranquillo, c'è chi pensa al mio bene ed è disposto a sacrificarci la poltrona. Si sono già dimesse Bellanova e D… -