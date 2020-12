Chi sono deputati Forza Italia che non hanno partecipato al voto sul Mes (Di mercoledì 9 dicembre 2020) 16 i deputati di Forza Italia che non hanno preso parte alla votazione di oggi, mercoledì 9 dicembre 2020, sul Mes alla Camera. Due di loro, Renato Brunetta e Renata Polverini, lo avevano annunciato in Aula. Questo è quanto emerge dai tabulati che l’Ansa ha potuto consultare. A non aver preso parte al voto anche gli “azzurri” Antonio Angelucci, Valentina Aprea, Michela Vittoria Brambilla, Pasquale Cannatelli, Roberto Caon, Guido Della Frera, Vincenzo Fasano, Marta Fascina, Carlo Fatuzzo, Marzia Ferraioli, Lorena Milanato, Guido Pettarin, Annaelsa Tartaglione, Simona Vietina. Già anche Marta Fascina, la favorita del leader di Forza Italia. leggi anche l’articolo —> Chi sono i deputati M5s che hanno votato contro la ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) 16 idiche nonpreso parte alla votazione di oggi, mercoledì 9 dicembre 2020, sul Mes alla Camera. Due di loro, Renato Brunetta e Renata Polverini, lo avevano annunciato in Aula. Questo è quanto emerge dai tabulati che l’Ansa ha potuto consultare. A non aver preso parte alanche gli “azzurri” Antonio Angelucci, Valentina Aprea, Michela Vittoria Brambilla, Pasquale Cannatelli, Roberto Caon, Guido Della Frera, Vincenzo Fasano, Marta Fascina, Carlo Fatuzzo, Marzia Ferraioli, Lorena Milanato, Guido Pettarin, Annaelsa Tartaglione, Simona Vietina. Già anche Marta Fascina, la favorita del leader di. leggi anche l’articolo —> ChiM5s chevotato contro la ...

