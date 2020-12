Chi può sostituire Mara Venier a Domenica In? Lo dice il marito Nicola Carraro: “Ecco i miei preferiti, tutti gli altri non mi piacciono” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Sono settimane che parliamo di cose tristi… Oggi vorrei fare una cosa un pochino più buffa“. Inizia così il video pubblicato su Instagram da Nicola Carraro, il marito di Mara Venier. Argomento? L’ipotesi che la moglie lasci Domenica In. Sì, ma a chi? Chi prenderebbe il suo posto? A fare alcuni nomi ci pensa proprio Carraro, con tanto di motivazione: “Come sapete Mara ha annunciato, poi bisogna vedere se sarà vero, che quest’anno sarà la sua ultima Domenica In. Molti di voi sono disperati e molte signore della televisione si sono già candidate a prendere il suo posto, seppure con distinguo importanti… Allora, la domanda è semplicissima: voi, chi mettereste al posto di Mara, ammesso e non concesso che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Sono settimane che parliamo di cose tristi… Oggi vorrei fare una cosa un pochino più buffa“. Inizia così il video pubblicato su Instagram da, ildi. Argomento? L’ipotesi che la moglie lasciIn. Sì, ma a chi? Chi prenderebbe il suo posto? A fare alcuni nomi ci pensa proprio, con tanto di motivazione: “Come sapeteha annunciato, poi bisogna vedere se sarà vero, che quest’anno sarà la sua ultimaIn. Molti di voi sono disperati e molte signore della televisione si sono già candidate a prendere il suo posto, seppure con distinguo importanti… Allora, la domanda è semplicissima: voi, chi mettereste al posto di, ammesso e non concesso che ...

