Chi prenderà il posto di Mara Venier a Domenica In? Il marito fa una rivelazione (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nicola Carraro sui social sorprende tutti, il marito di Mara Venier nel giocare con i nomi delle signore della tv che potrebbero prendere il posto della conduttrice a Domenica In, svela qualcosa. Mara Venier lascerà davvero Domenica In come anticipato? Anche lui sembra iniziare ad avere qualche dubbio. La conduttrice ha già anticipato che questa è la sua ultima edizione ma ha anche fatto capire che è una promessa fatta al marito. Che Nicola Carraro abbia capito che la Venier soffrirebbe troppo senza il suo pubblico della Domenica? Nell'attesa di scoprire se davvero lascerà il posto, suo marito si diverte a immaginare chi potrebbe sostituirla. Per Nicola al primo ...

