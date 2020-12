Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 il caso di Valentina Ferrari (Di mercoledì 9 dicembre 2020) stasera su Rai3, alle 21:20, torna Chi l'ha visto? con una puntata dedicata al caso di Valentina Ferrari, la donna di Livorno picchiata dal compagno Gabriele, poi arrestato. Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3, come sempre alle 21:20, con una puntata dedicata al caso di Valentina Ferrari, la donna di 36 anni di Livorno, ripetutamente picchiata dal compagno Gabriele. Scioccante la storia proveniente da Livorno: il protagonista di questa vicenda, Gabriele, è stato arrestato perché avrebbe ripetutamente picchiato la fidanzata Valentina, ovvero la trentaseienne apparentemente scomparsa lo scorso 22 ottobre dall'ospedale di Livorno dove era stata ricoverata in seguito a un ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 9 dicembre 2020)su, alle 21:20, torna Chi l'ha? con una puntata dedicata aldi, la donna di Livorno picchiata dal compagno Gabriele, poi arrestato. Chi l'ha? tornasu, come sempre alle 21:20, con una puntata dedicata aldi, la donna di 36 anni di Livorno, ripetutamente picchiata dal compagno Gabriele. Scioccante la storia proveniente da Livorno: il protagonista di questa vicenda, Gabriele, è stato arrestato perché avrebbe ripetutamente picchiato la fidanzata, ovvero la trentaseienne apparentemente scomparsa lo scorso 22 ottobre dall'ospedale di Livorno dove era stata ricoverata in seguito a un ...

matteograndi : Come sempre in Italia i temi non si valutano nel merito ma in base a chi li propone. E visto che Renzi non piace no… - ZZiliani : Prossimamente su”Rai 3” speciale “Chi l’ha visto” dedicato all’arbitro Fourneau scomparso dai radar anche delle ult… - NetflixIT : Tutta la nostra solidarietà a chi la sera tardi si addormenta davanti a una serie e non si ricorda più l’ultima scena che ha visto. - InPolemica : @Lightyear90 Che ci vuoi fa’ , non sa che “Chi l’ha visto?” C’é il mercoledì - ex_smiles : RT @martinberote: unpopular opinion ma a questo punto io mi auguro veramente un’uscita di stefania e tommaso, voglio proprio vedere chi lo… -