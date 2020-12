Chi l’ha visto?, stasera in tv, tutte le anticipazioni: la storia di Livorno e il colpo di scena (Di mercoledì 9 dicembre 2020) anticipazioni Chi l’ha visto? puntata del 9 dicembre2020. Torna stasera in tv l’appuntamento con il programma condotto da Federica Sciarelli su Rai 3. L’appuntamento è per oggi, mercoledì 9 dicembre 2020, in prima serata. anticipazioni Chi l’ha visto? puntata 9 dicembre 2020: cosa vedremo stasera in tv su Rai 3 Scopriamo allora qualche anticipazioni sulla puntata di stasera. “Chi l’ha visto?”, in onda stasera, mercoledì 9 dicembre 2020, alle 21.20, su Rai3, tornerà sulla scioccante storia di Livorno. Il protagonista è Gabriele: l’uomo arrestato perché avrebbe ripetutamente picchiato Valentina. Era andato da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 9 dicembre 2020)Chi? puntata del 9 dicembre2020. Tornain tv l’appuntamento con il programma condotto da Federica Sciarelli su Rai 3. L’appuntamento è per oggi, mercoledì 9 dicembre 2020, in prima serata.Chi? puntata 9 dicembre 2020: cosa vedremoin tv su Rai 3 Scopriamo allora qualchesulla puntata di. “Chi?”, in onda, mercoledì 9 dicembre 2020, alle 21.20, su Rai3, tornerà sulla scioccantedi. Il protagonista è Gabriele: l’uomo arrestato perché avrebbe ripetutamente picchiato Valentina. Era andato da ...

