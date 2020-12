Chi è Monica Angela? La dolce metà dell’esperto di storia Alberto Angela (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Monica Angela è la dolce metà del conduttore Alberto Angela. Dopo tanti anni insieme, nel 1993, la coppia è convolata a nozze dando alla luce, successivamente, tre splendidi figli: Riccardo nel 1998, Alessandro nel 1998 e infine Edoardo nel 2004. Una donna molto solare e in gamba preferisce stare lontano dai social, tanto che le foto di lei si possono trovare solamente sul profilo Instagram del conduttore. Molto legati allo sport condividono diverse passioni, prima tra tutte il piacere di mangiare un buon tiramisù preparato da lei: “Casalingo o dalla pasticceria non manca mai”. Ha raccontato lui. La coppia, inoltre, condivide la passione per l’arte e la voglia di tenersi in forma praticando diversi tipi di attività fisiche, soprattutto il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020)è ladel conduttore. Dopo tanti anni insieme, nel 1993, la coppia è convolata a nozze dando alla luce, successivamente, tre splendidi figli: Riccardo nel 1998, Alessandro nel 1998 e infine Edoardo nel 2004. Una donna molto solare e in gamba preferisce stare lontano dai social, tanto che le foto di lei si possono trovare solamente sul profilo Instagram del conduttore. Molto legati allo sport condividono diverse passioni, prima tra tutte il piacere di mangiare un buon tiramisù preparato da lei: “Casalingo o dalla pasticceria non manca mai”. Ha raccontato lui. La coppia, inoltre, condivide la passione per l’arte e la voglia di tenersi in forma praticando diversi tipi di attività fisiche, soprattutto il ...

