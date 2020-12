Chi è la bellissima Elisa Visari, la nuova fiamma di Andrea Damante (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Elisa Visari è un’attrice e modella italiana, resa famosa dalla sua partecipazione a film come “A casa tutti bene” con la regia di Gabriele Muccino nel 2018 e la serie televisiva “Don Matteo 11” nel ruolo di Rebecca, andata in onda sulla RAI sempre nel 2018. Da alcune recenti voci sembra che Elisa stia frequentando Andrea Damante. Nata il 18 settembre del 2001, Elisa Visari, è una giovanissima attrice nata e cresciuta a Latina, che nonostante la sua giovane età ha già calcato i set più importanti del cinema e della televisione italiana daquando aveva appena 16 anni. E’ sicuramente una delle attrici più promettenti del cinema italiano contemporaneo. Può essere tranquillamente definita una ragazza molto attiva e sportiva; infatti tra i suoi hobby spiccano la danza (sia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020)è un’attrice e modella italiana, resa famosa dalla sua partecipazione a film come “A casa tutti bene” con la regia di Gabriele Muccino nel 2018 e la serie televisiva “Don Matteo 11” nel ruolo di Rebecca, andata in onda sulla RAI sempre nel 2018. Da alcune recenti voci sembra chestia frequentando. Nata il 18 settembre del 2001,, è una giovanissima attrice nata e cresciuta a Latina, che nonostante la sua giovane età ha già calcato i set più importanti del cinema e della televisione italiana daquando aveva appena 16 anni. E’ sicuramente una delle attrici più promettenti del cinema italiano contemporaneo. Può essere tranquillamente definita una ragazza molto attiva e sportiva; infatti tra i suoi hobby spiccano la danza (sia ...

