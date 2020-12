Chi è Angela Natale, nuova presidente di Boeing Italia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sarà l’ingegner Angela Natale il nuovo managing director per il sud Europa di Boeing, il campione americano dell’aerospazio, e dunque presidente di Boeing Italia. Assumerà l’incarico il prossimo gennaio, ereditando il ruolo di Antonio De Palmas che ha lasciato l’azienda lo scorso luglio per nuove avventure professionali. Basata a Roma, Natale riporterà a Sir Martin Donnelly, presidente di Boeing Europa. Entrata in Boeing nel 2012, attualmente è a Seattle in qualità di direttore di “Structures engineering product development & technology” per il lato “Commercial airplanes”. Supervisiona cioè lo sviluppo dell’aerostruttura per futuri prodotti e tecnologie. Ha ricoperto in precedenza diversi ruoli senior all’interno ... Leggi su formiche (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sarà l’ingegneril nuovo managing director per il sud Europa di, il campione americano dell’aerospazio, e dunquedi. Assumerà l’incarico il prossimo gennaio, ereditando il ruolo di Antonio De Palmas che ha lasciato l’azienda lo scorso luglio per nuove avventure professionali. Basata a Roma,riporterà a Sir Martin Donnelly,diEuropa. Entrata innel 2012, attualmente è a Seattle in qualità di direttore di “Structures engineering product development & technology” per il lato “Commercial airplanes”. Supervisiona cioè lo sviluppo dell’aerostruttura per futuri prodotti e tecnologie. Ha ricoperto in precedenza diversi ruoli senior all’interno ...

