Champions League: si chiude la fase a gironi. Atalanta e Inter a caccia del pass per gli ottavi. Ecco il programma TV (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Eriksen La Uefa Champions League 2020/2021 archivia la fase a gironi con le partite del mercoledì valevoli per la sesta ed ultima giornata. Ultime chance per conquistare gli ottavi, dove sperano di esserci anche Atalanta e Inter, rispettivamente impegnate sul campo dell'Ajax e in casa contro lo Shakhtar Donetsk. Le due partite, insieme a tutte le altre della serata, sono trasmesse dai canali Sky. Champions League 2020/21: dove seguire le partite di mercoledì 9 dicembre La fase a gironi di Champions League si chiude con gli impegni valevoli nei gruppi A (Bayern Monaco, Atletico Madrid, Salisburgo, Lokomotiv Mosca), B (Real Madrid, Shakhtar Donetsk, ...

OfficialSSLazio : 95' | #LazioBrugge 2-2 ? È FINITAAAAAA! SIAMO AGLI OTTAVI DI FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE ???? #CMonEagles ?? #UCL - OptaPaolo : 1 - Per la prima volta l'Inter è arrivata ultima in un girone di Champions League. Inaspettata. #UCL… - chedisagio : ?? Sospesa la partita di Champions League tra @PSG_inside e @ibfk2014. I giocatori di ambo le parti hanno lasciato… - boems8884 : RT @filippomricci: Antonio Conte in Champions League. Juve 12-13: quarti. Juve 13-14: girone (e semifinale di Europa League). Chelsea 17-18… - mattiaazario : Per questo Ajax ormai privo di de Ligt, de Jong, Schöne, Ziyech, Dest e van de Beek, la presenza di Dušan Tadic è a… -