Champions League, le qualificate agli ottavi e le retrocesse in Europa League (Di giovedì 10 dicembre 2020) La fase a gironi di Champions League è terminata. Di conseguenza, 16 club hanno raggiunto gli ottavi di finale.Prime girone: Bayern Monaco (Germania), Real Madrid (Spagna), Manchester City, Liverpool, Chelsea (Inghilterra), Borussia D (Germania), Juventus (Italia) , PSG (Francia)Seconde girone: Atletico Madrid (Spagna), Borussia M'Gladbach (Germania), Porto (Portogallo), Atalanta (Italia), Siviglia (Spagna), Lazio (Italia), Barcellona (Spagna), RB Lipsia (Germania)In Europa League: Red Bull Salisburgo (Austria), Shakhtar (Ucraina), Olympiacos (Grecia), Ajax (Olanda), Krasnodar (Russia), Bruges (Belgio) e Dynamo »Kiev (Ucraina).Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League si svolgerà il 14 ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 10 dicembre 2020) La fase a gironi diè terminata. Di conseguenza, 16 club hanno raggiunto glidi finale.Prime girone: Bayern Monaco (Germania), Real Madrid (Spagna), Manchester City, Liverpool, Chelsea (Inghilterra), Borussia D (Germania), Juventus (Italia) , PSG (Francia)Seconde girone: Atletico Madrid (Spagna), Borussia M'Gladbach (Germania), Porto (Portogallo), Atalanta (Italia), Siviglia (Spagna), Lazio (Italia), Barcellona (Spagna), RB Lipsia (Germania)In: Red Bull Salisburgo (Austria), Shakhtar (Ucraina), Olympiacos (Grecia), Ajax (Olanda), Krasnodar (Russia), Bruges (Belgio) e Dynamo »Kiev (Ucraina).Il sorteggio deglidi finale disi svolgerà il 14 ...

Per il secondo anno consecutivo, la Dea approda alla fase a eliminazione diretta della Champions League grazie al successo all'Amsterdam Arena, altro grande stadio d'Europa violato dopo Anfield Road. ...

Inter-Shakhtar 0-0, nerazzurri eliminati dalla Champions League

I nerazzurri creano tanto, ma non riescono a trovare il gol della qualificazione, colpendo anche una traversa ed sfiorando il gol nel finale ...

