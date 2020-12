Champions league : l’Atalanta vola agli ottavi, l’Inter è fuori da tutto (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ultima partita del girone anche per Atalanta e Inter dove si decide la qualificazione agli ottavi: passano i bergamaschi, l’Inter è ultima del suo girone. Successo per i bergamaschi, in casa dell’Ajax che centrano la qualificazione agli ottavi per il secondo anno consecutivo. Alla squadra di mister Gasperini sarebbe bastato il pareggio per passare il L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ultima partita del girone anche per Atalanta e Inter dove si decide la qualificazione: passano i bergamaschi,è ultima del suo girone. Successo per i bergamaschi, in casa dell’Ajax che centrano la qualificazioneper il secondo anno consecutivo. Alla squadra di mister Gasperini sarebbe bastato il pareggio per passare il L'articolo proviene da YesLife.it.

OfficialSSLazio : 95' | #LazioBrugge 2-2 ? È FINITAAAAAA! SIAMO AGLI OTTAVI DI FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE ???? #CMonEagles ?? #UCL - OptaPaolo : 1 - Per la prima volta l'Inter è arrivata ultima in un girone di Champions League. Inaspettata. #UCL… - chedisagio : ?? Sospesa la partita di Champions League tra @PSG_inside e @ibfk2014. I giocatori di ambo le parti hanno lasciato… - SilviaPrato1 : RT @giampdisan: Vorrei altresì ricordare che #Lukaku non è vero che non è decisivo nelle partite che contano: ha fatto vincere l'Europa Lea… - MarioGuglielmi : RT @gippu1: La faccia di #Conte ha la finta amarezza di un allenatore contento di essere arrivato ultimo e di essersi levato di torno quest… -