Champions League | i risultati di stasera | Atalanta agli ottavi | Inter eliminata Passano Real e Atletico Madrid

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Si è conclusa la fase a gironi della2020-2021 di calcio. Questa sera si è delineato il quadro delle formazioni qualificatedi finale. L’ha raggiunto l’obiettivo grazie alla vittoria per 1-0 sul campo dell’Ajax (Muriel all’85mo minuto), gli orobici chiudono in seconda posizione alle spalle del Liverpool (1-1 in casa del Miidtjylland). L’, invece, saluta l’Europa: bastava vincere a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk, invece i nerazzurri si bloccano sullo 0-0 e cosìil turno ile il Borussia Moenchengladbach (gli spagnoli si sono imposti per 2-0 contro i tedeschi, doppietta di Benzema nella prima mezzora). L’stacca il ...