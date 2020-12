Champions League | frase razzista dal quarto uomo durante Psg-Basaksehir | partita sospesa

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Erano trascorsi appena i primi dieci minuti dell’incontro Psg- Istanbuldelladiche si sarebbe dovuta giocare a Parigi ieri, martedì 8 dicembre 2020, quando in campo è successo l’inaspettato: le accuse di razzismo di Demba Ba al, Sebastian Coltescu, hanno portato alla sospensione della. Leggi anche >> Per scommettere sul calcio ci vuole una strategia, come sul campo, scoppia caso di razzismo: accuse alI giocatori di Psg ehanno abbandonato il terreno di gioco per solidarietà nei confronti di Demba Ba dopo le accuse di razzismo nei confronti delufficiale. ...