Champions League: ecco le migliori 16. Il sorteggio si terrà lunedì 14 a Nyon

lunedì 14 dicembre a Nyon presso la Casa del Calcio Europeo andrà in scena il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. Le squadre verranno collocate in due urne: una con le otto prime classificate e l'altra con le otto seconde. Agli ottavi le prime classificate nei gironi saranno teste di serie, dunque giocheranno in trasferta all'andata e in casa al ritorno. 

LE DATE:
Andata: 17/23/24 febbraio
Ritorno: 9/10/16/17 marzo 

Teste di serie
BAYERN (Germania)
BORUSSIA DORTMUND (Germania)
CHELSEA (Inghilterra)
JUVENTUS (Italia)
MANCHESTER CITY (Inghilterra)
LIVERPOOL (Inghilterra)
PARIS SAINT-GERMAIN (Francia)
REAL MADRID (Spagna) 

Non teste di serie
ATALANTA (Italia)
ATLETICO MADRID (Spagna)
BARCELLONA (Spagna)
BORUSSIA

