Champions League | c’è Inter-Shakhtar Donetsk | le formazioni ufficiali

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ledi, match della sesta giornata dellaTutto pronto allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano dove tra poco meno di un’ora scenderanno in campo, nel match valido per la sesta giornata della fase a gironi della2020/2021. Da pochi minuti i due allenatori, Antonio Conte e Luis Castro, hanno comunicato ledi, eccole.(3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 ...

OfficialSSLazio : 95' | #LazioBrugge 2-2 ? È FINITAAAAAA! SIAMO AGLI OTTAVI DI FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE ???? #CMonEagles ?? #UCL - chedisagio : ?? Sospesa la partita di Champions League tra @PSG_inside e @ibfk2014. I giocatori di ambo le parti hanno lasciato… - IndianRegista : MR UEFA CHAMPIONS LEAGUE @Cristiano IL RE RONALDO. ?? - Mlesno77 : RT @CaputaLuca: I giocatori del Paris St. Germain e del Basaksehir e il nuovo gruppo arbitrale si sono inginocchiati alzando il pugno, in s… - LeoBanchi : RT @CaputaLuca: I giocatori del Paris St. Germain e del Basaksehir e il nuovo gruppo arbitrale si sono inginocchiati alzando il pugno, in s… -

Alle ore 21 l’Inter scenderà in campo contro lo Shakhtar Donetsk per l’ultima giornata dei gironi di Champions League. I nerazzurri si giocano il tutto per tutto contro gli ucraini a San Siro, dove ...Ma la Dea oggi può aggiungere un altro tassello a questi suoi magnifici anni di gloria qualificandosi per la seconda edizione di fila agli ottavi di finale della Champions League. Ai nerazzurri ...