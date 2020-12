Champions League | Ajax-Atalanta | Gasperini sceglie ancora Gomez ed esclude Ilicic Le formazioni ufficiali del match

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Scendono in campo, carica De Roon: “In Olanda per passare il turno. Interesse Barcellona? Non ci penso”La compagine nerazzurra guidata da Gian Pierocerca di fare risultato in un campo ostile come quello di Amsterdam e con una difficile situazione interna sullo sfondo. La diatriba scoppiata nel post deltrae Midtjylland tra il tecnico bergamasco,ha fatto ampiamente discutere per diversi giorni, arrivando sino alla vigilia di un incontro così importante. La formazione lombarda dovrà ottenere almeno un punto per assicurarsi la matematica certezza della qualificazione agli ottavi di finale della.VIDEO ...