Champions League 2020/2021, Oostende-Brindisi 80-92: cronaca e tabellino (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’Happy Casa Brindisi ha conquistato un successo corsaro convincente, in casa dell’Oostende: 80-92. Il team pugliese ha brillato, nel corso della terza giornata del gruppo H della Champions League 2020/2021, contando sulle qualità tecniche del collettivo. Il trio Harrison-Willis-Perkins ha permesso ai Brindisini di ottenere una vittoria importante, peraltro praticamente mai in discussione. Il +12 finale non rende onore al rendimento degli ospiti, dominanti in ogni fase dello scontro, seppur calanti sul finale. Da segnalare la performance superlativa di Schwartz, un fattore per il club belga. HAPPI CASA Brindisi-Oostende 80-92 (18-28; 18-30; 22-17; 22-17) Oostende – Schwartz 16, Mwema 11, Buysse 10, Buysschaert 9, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’Happy Casaha conquistato un successo corsaro convincente, in casa dell’: 80-92. Il team pugliese ha brillato, nel corso della terza giornata del gruppo H della, contando sulle qualità tecniche del collettivo. Il trio Harrison-Willis-Perkins ha permesso aini di ottenere una vittoria importante, peraltro praticamente mai in discussione. Il +12 finale non rende onore al rendimento degli ospiti, dominanti in ogni fase dello scontro, seppur calanti sul finale. Da segnalare la performance superlativa di Schwartz, un fattore per il club belga. HAPPI CASA80-92 (18-28; 18-30; 22-17; 22-17)– Schwartz 16, Mwema 11, Buysse 10, Buysschaert 9, ...

OfficialSSLazio : 95' | #LazioBrugge 2-2 ? È FINITAAAAAA! SIAMO AGLI OTTAVI DI FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE ???? #CMonEagles ?? #UCL - chedisagio : ?? Sospesa la partita di Champions League tra @PSG_inside e @ibfk2014. I giocatori di ambo le parti hanno lasciato… - IndianRegista : MR UEFA CHAMPIONS LEAGUE @Cristiano IL RE RONALDO. ?? - SkyTG24 : #ChampionsLeague, in corso #InterShakhtar Donetsk LA DIRETTA - ipierconnesso : RT @InterIsMore: Chi è che non è in grado di giocare la UEFA Champions League? -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Champions League, i risultati in diretta LIVE della sesta e ultima giornata Sky Sport L’Atalanta fa l’impresa ad Amsterdam: gol di Muriel e ottavi di finale conquistati

La Dea si è regalata un’altra impresa conquistando la terza vittoria in tre trasferte in questa Champions, chiudendo con 11 punti il girone ...

Champions League, terminati i primi tempi: pari Inter, il Real vince

Si sono conclusi i primi tempi delle partite di questa sera di Champions League; tra le protagoniste c’è l’Inter di Conte che si gioca un posto per gli ottavi. Per l’Inter si deciderà tutto nel second ...

La Dea si è regalata un’altra impresa conquistando la terza vittoria in tre trasferte in questa Champions, chiudendo con 11 punti il girone ...Si sono conclusi i primi tempi delle partite di questa sera di Champions League; tra le protagoniste c’è l’Inter di Conte che si gioca un posto per gli ottavi. Per l’Inter si deciderà tutto nel second ...