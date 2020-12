Champions: Hamilton, episodio di razzismo inaccettabile (Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA, 09 DIC - Con una storia su Instagram Lewis Hamilton è intervenuto a proposito di PSG-Basaksehir, definendo "inaccettabile" quanto avvenuto tra il quarto uomo rumeno e il vice allenatore della ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA, 09 DIC - Con una storia su Instagram Lewisè intervenuto a proposito di PSG-Basaksehir, definendo "" quanto avvenuto tra il quarto uomo rumeno e il vice allenatore della ...

Con una storia su Instagram Lewis Hamilton è intervenuto a proposito di PSG-Basaksehir, definendo "inaccettabile" quanto avvenuto tra il quarto uomo rumeno e il vice allenatore della squadra francese.

