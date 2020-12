C’è un vaccino “cinese clandestino” che gira a Napoli? (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Una parte dei cinesi che vivono nella città è riuscita già a vaccinarsi anche se di nascosto? In realtà non c’è nessuna certezza, ma solo una statistica che fa riflettere. Mentre negli ultimi mesi della seconda ondata pandemica è cresciuto a dismisura anche sul territorio regionale il numero dei contagiati, da ottobre in poi soltanto cinque cinesi sono risultati positivi su una comunità di 5 mila persone che vive in Campania. Il Mattino spiega che ora indaga anche la GdF: Di certo la possibilità di un vaccino cinese clandestino è nelmirino della Finanza. Da sempre attenti sul materiale importato, i finanzieri del comandante provinciale Gabriele Failla condurranno verifiche mirate sugli stock provenienti dalla Cina e su tutto ciò che può essere riconducibile al trasporto di medicinali: frigoriferi,materiale di stoccaggio “dedicato”, impianti da usare per prodotti ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Una parte dei cinesi che vivono nella città è riuscita già a vaccinarsi anche se di nascosto? In realtà non c’è nessuna certezza, ma solo una statistica che fa riflettere. Mentre negli ultimi mesi della seconda ondata pandemica è cresciuto a dismisura anche sul territorio regionale il numero dei contagiati, da ottobre in poi soltanto cinque cinesi sono risultati positivi su una comunità di 5 mila persone che vive in Campania. Il Mattino spiega che ora indaga anche la GdF: Di certo la possibilità di uncinese clandestino è nelmirino della Finanza. Da sempre attenti sul materiale importato, i finanzieri del comandante provinciale Gabriele Failla condurranno verifiche mirate sugli stock provenienti dalla Cina e su tutto ciò che può essere riconducibile al trasporto di medicinali: frigoriferi,materiale di stoccaggio “dedicato”, impianti da usare per prodotti ...

