Cassa integrazione: ampliata la platea nel Ristori Quater. Le novità (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Le 18 settimane di Cassa integrazione dal 13 luglio al 31 dicembre 2020 sono estese a tutti i lavoratori in forza alla data del 9 novembre scorso. Questa la modifica introdotta dal Decreto Ristori Quater (D.l. n. 157/2020) che ha di fatto spostato la data di riferimento rispetto al 13 luglio 2020. Non solo, i dipendenti in forza al 9 novembre potranno accedere alla nuova tranche di sei settimane, introdotta dal Decreto “Ristori” (D.l. n. 137/2020), riservata alle aziende che abbiano completamente esaurito le diciotto settimane di cui al D.l. “Agosto”. Facciamo chiarezza analizzando la disciplina nel dettaglio. Cassa integrazione: 18 settimane con Decreto Agosto Il Decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (cosiddetto Decreto “Agosto”) ha riscritto all’articolo 1 ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Le 18 settimane didal 13 luglio al 31 dicembre 2020 sono estese a tutti i lavoratori in forza alla data del 9 novembre scorso. Questa la modifica introdotta dal Decreto(D.l. n. 157/2020) che ha di fatto spostato la data di riferimento rispetto al 13 luglio 2020. Non solo, i dipendenti in forza al 9 novembre potranno accedere alla nuova tranche di sei settimane, introdotta dal Decreto “” (D.l. n. 137/2020), riservata alle aziende che abbiano completamente esaurito le diciotto settimane di cui al D.l. “Agosto”. Facciamo chiarezza analizzando la disciplina nel dettaglio.: 18 settimane con Decreto Agosto Il Decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (cosiddetto Decreto “Agosto”) ha riscritto all’articolo 1 ...

