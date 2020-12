Caso Suarez: rettrice e professoressa dell’università non rispondono al gip (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Procedono le indagini e gli interrogatori per il “Caso Suarez”, relativo all’esame sostenuto dal calciatore presso l’Università di Perugia per ottenere la cittadinanza italiana. Sono stati ascoltate oggi dal gip Pierluigi Frabotta, la rettrice dell’università per Stranieri di Perugia, Giuliana Grego Bolli, e la professoressa Stefania Spina. Anzi lo sarebbero state se non si fossero avvalse della facoltà di non rispondere come riporta Umbira24.it hanno preferito non rispondere alle domande del giudice e dei pm titolari del fascicolo Paolo Abbritti e Gianpaolo Mocetti, che stanno coordinando le indagini del Nucleo di polizia tributaria ed economica della Guardia di Finanza. Giovedì davanti al gip comparirà anche il direttore generale dell’università per Stranieri di Perugia, Simone ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Procedono le indagini e gli interrogatori per il “”, relativo all’esame sostenuto dal calciatore presso l’Università di Perugia per ottenere la cittadinanza italiana. Sono stati ascoltate oggi dal gip Pierluigi Frabotta, laper Stranieri di Perugia, Giuliana Grego Bolli, e laStefania Spina. Anzi lo sarebbero state se non si fossero avvalse della facoltà di non rispondere come riporta Umbira24.it hanno preferito non rispondere alle domande del giudice e dei pm titolari del fascicolo Paolo Abbritti e Gianpaolo Mocetti, che stanno coordinando le indagini del Nucleo di polizia tributaria ed economica della Guardia di Finanza. Giovedì davanti al gip comparirà anche il direttore generaleper Stranieri di Perugia, Simone ...

