Caso razzismo in Psg-Basaksehir, l’Uefa: punizione esemplare per Coltescu (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Caso Psg-Basaksehir, il quarto uomo Coltescu accusato di razzismo nei confronti di Webo potrebbe star fuori 10 gare Il quarto ufficiale Sebastian Coltescu rischia di essere squalificato per almeno 10 partite se ritenuto colpevole di aver usato un linguaggio razzista: la UEFA ha deciso di aprire un’indagine. Questa è l’ultim’ora lanciata da Sky Sport News. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 9 dicembre 2020)Psg-, il quarto uomoaccusato dinei confronti di Webo potrebbe star fuori 10 gare Il quarto ufficiale Sebastianrischia di essere squalificato per almeno 10 partite se ritenuto colpevole di aver usato un linguaggio razzista: la UEFA ha deciso di aprire un’indagine. Questa è l’ultim’ora lanciata da Sky Sport News. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

