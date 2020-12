Caso Juventus-Napoli | l’udienza del Collegio di garanzia il 22 dicembre

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un nuovo capitolo per il, la partita dell’Allianz Stadium mai giocata.deldidello sport avrà luogo il 22alle ore 14.30 e sarà a sezioni riunite, con il presidente Franco Frattini e quattro componenti delle altre sezioni. In quell’occasione sarà discusso il ricorso presentato dal club partenopeo contro la sentenza relativa alla partita non giocata il 4 ottobre scorso tra. Nei primi due gradi di giudizio ilè stato punito con il 3-0 d’ufficio e con un punto di penalizzazione. SportFace.