Caso Del Turco: addio certezza del diritto, e anche dell’umanità (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I 17 membri del Consiglio di presidenza del Senato (la presidente Casellati, i vice Calderoli, La Russa, Taverna, Rossomando, tutti i questori e segretari) per togliere il vitalizio a Ottaviano Del Turco hanno dovuto giocare con la Costituzione. Il cui articolo 25 dice: non si può essere puniti da una legge successiva al reato commesso. È la base dello stato di diritto, oltre che del buon senso. L’ex senatore socialista avrebbe incassato una tangente nel 2007; ma solo nel 2015 il Senato, in trance grillina, ha deciso di cancellare i vitalizi per i senatori colpiti da sentenza definitiva. addio certezza del diritto. E anche dell’umanità: Del Turco oggi è in fin di vita con tumore, Parkinson e Alzheimer. Non riconosce più i propri cari, in quella stessa ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I 17 membri del Consiglio di presidenza del Senato (la presidente Casellati, i vice Calderoli, La Russa, Taverna, Rossomando, tutti i questori e segretari) per togliere il vitalizio a Ottaviano Delhanno dovuto giocare con la Costituzione. Il cui articolo 25 dice: non si può essere puniti da una legge successiva al reato commesso. È la base dello stato di, oltre che del buon senso. L’ex senatore socialista avrebbe incassato una tangente nel 2007; ma solo nel 2015 il Senato, in trance grillina, ha deciso di cancellare i vitalizi per i senatori colpiti da sentenza definitiva.del. E: Deloggi è in fin di vita con tumore, Parkinson e Alzheimer. Non riconosce più i propri cari, in quella stessa ...

matteosalvinimi : ...andando in Consiglio dei Ministri senza attendere il risultato del test, mettendo a rischio la salute di altri.… - reportrai3 : Negli Usa ha fatto discutere il caso del canale Youtube Daddy of Five, che è stato chiuso dopo molto tempo e solo a… - ItaliaViva : La questione che il Mes sanitario abbia delle condizionalità non si discute, perché non è vera. Italia Viva è a fav… - InformazioneA : Da uno studio della @LaStatale di #Milano si mostra che il primo caso di #Covid19 in #Italia risalirebbe al 21 nove… - MinervaMars : RT @RADIOBRUNO1: Il bambino aveva accusato i primi sintoni a fine novembre e si pensò a un caso di morbillo #Milano #covid19 #9dicembre #R… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Del Torna Detto Fatto dopo il caso del tutorial sulla ‘spesa sexy’. E ci sono delle novità Il Fatto Quotidiano Attac: Amazon e gli altri, così in Francia le piattaforme on line lasciano sparire fino a 5 miliardi di euro di tasse all’anno

Ammonterebbe a 4-5 miliardi di euro l’Iva evasa In Francia dalle piattaforme di e-commerce. Amazon, naturalmente, ma non solo. Ci sono anche Ebay, Wish, Cdiscount etc, Alla sola Amazon viene ricondott ...

Coronavirus: 505 nuovi casi in Toscana e 24 decessi. Dati e grafiche

Sono 505 i positivi in più rispetto a ieri, su un totale, da inizio epidemia, pari a 109.923 unità. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 505 casi ...

Ammonterebbe a 4-5 miliardi di euro l’Iva evasa In Francia dalle piattaforme di e-commerce. Amazon, naturalmente, ma non solo. Ci sono anche Ebay, Wish, Cdiscount etc, Alla sola Amazon viene ricondott ...Sono 505 i positivi in più rispetto a ieri, su un totale, da inizio epidemia, pari a 109.923 unità. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 505 casi ...