Caso Corona, tapiro a Bianca Berlinguer: «Di Mare ha parlato di onore delle donne senza considerare il mio» (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Bianca Berlinguer, tapiro d'oro “Franco Di Mare ha tirato in ballo l’onore di tutte le donne senza però considerare il mio“. Nel giorno del suo compleanno, Bianca Berlinguer ha spento le candeline ma non le comprensibili polemiche. Raggiunta da Striscia la Notizia per la consegna di un tapiro d’oro sul Caso Corona (il servizio verrà trasmesso stasera), la giornalista è tornata a lamentare una situazione a lei sgradita, senza risparmiare stoccate al direttore di Rai3. In riferimento all’allontanamento di Mauro Corona da CartaBianca, la conduttrice ha affermato: “Questa decisione è stata presa senza ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 9 dicembre 2020)d'oro “Franco Diha tirato in ballo l’di tutte leperòil mio“. Nel giorno del suo compleanno,ha spento le candeline ma non le comprensibili polemiche. Raggiunta da Striscia la Notizia per la consegna di und’oro sul(il servizio verrà trasmesso stasera), la giornalista è tornata a lamentare una situazione a lei sgradita,risparmiare stoccate al direttore di Rai3. In riferimento all’allontanamento di Mauroda Carta, la conduttrice ha affermato: “Questa decisione è stata presa...

Ted0foro : @Banto000 @Federic49238225 @GiorgiaMeloni Spesso. E non credendo sia questo il caso, proprio per le mascherine, ti… - Filippo04371465 : #NonelArena Ora, se in Italia esiste una 'giusta' giustizia, e penso che con il caso delle feste di Genovese lo si… - paoloigna1 : Per la #Germania indebitarsi è davvero un caso di pretigio nazionale ed internazionale... #covid19 - ilmamilio : Lo strano caso del Pd di Grottaferrata: con la Franzoso il sindaco gli mette la... 'corona' - debolstoj : ormai non seguo più le notizie sul corona perché mi mettono molta ansia (esco poco e vedo sempre le stesse persone)… -